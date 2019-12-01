一月內4宗鯨豚綠蠵龜擱淺死亡　疑與附近工程有關

台灣苗栗縣後龍鎮外埔漁港北側沙灘，上周五（11月29日）一條鯨豚被發現擱淺死亡，為該地區沙灘近一個月來，第4宗鯨豚及綠蠵龜擱淺死亡事件。有居民質疑，竹南、後龍沿海正有離案風電風機工程，期間所造成的低頻噪音或是導致上述生物迷航擱淺死亡的原因。

當日下午4時許，海巡署第四巡防區指揮部接報，指離外埔漁港北堤300米處沙灘，發現一鯨豚擱淺死亡，遂派員立即趕往現場。在通報中華鯨豚協會專家協助下，確認鯨豚品種為樽鼻海豚。經測量，該樽鼻海豚長約265厘米、闊60厘米，經中華鯨豚協會人員同意後已就地掩埋。

由於一個月內連續發生鯨豚及綠蠵龜擱淺死亡，有附近居民質疑是離案風電風機工程期間，打椿及離岸風機所造成的低頻噪音，造成海中鯨豚及綠蠵龜迷航擱淺，最終死亡。

對此，中華鯨豚協會將在周日（12月1日）派員前往現場採樣，以釐清死因。據了解，工程承包廠商曾與中華鯨豚協會達成協議，讓協會指派的觀察員在施工海域觀測，一旦發現有海中生物進入施工海域，工程就必須立即停工，惟鯨豚、綠蠵龜擱淺死亡事件仍然出現。