修例風波：官媒批美式人權和民主虛偽　亂港之心昭然若揭

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》引起各界關注。內地官媒周日（1日）發表多篇評論文章，批評美國公然為暴力犯罪分子撐腰打氣，亂港之心昭然若揭，暴露其毫無底線的雙重標準和虛偽醜陋的霸權邏輯。美方目的根本無關「人權」和「民主」，對現實的影響更是背道而馳。文章又讚揚香港高等法院拒讓兩名參與暴力活動的學生申請保釋，強調法律面前人人平等，對一切暴力違法行為必須不分政見、不分顏色，追究到底。

文章指出，美國一些政客藉人權、民主的口號，動輒指摘他國侵犯人權，卻對自身人權問題熟視無睹；而美國社會的種族歧視、槍枝暴力、暴力執法等人權災難亦早在當地根深柢固。惟美方霸道抵制，甚至退出聯合國人權理事會，其自身的人權紀錄已劣迹斑斑，通過法案的行徑更是賊喊捉賊，造謠生事，凸顯美式人權和民主的虛偽本性。

美國在香港操弄人權、民主的雙重標準；通過法案就是為了破壞香港繁榮穩定，包括「一國兩制」的實踐，惟其企圖只會讓世人進一步認清其險惡用心和霸權​​本質。美方在國際事務以人權、民主主打外交，只是掛羊頭、賣狗肉，掩蓋其不可告人的險惡用心；又以干預他國國政之實，破壞國際規則和秩序，成為全球人權民主事業的攪局者、人道主義災難的製造者。

香港回歸以來，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功；而香港的前途和命運掌握在包括香港同胞在內的全中國人民手中，沒有任何力量能夠阻擋。美方通過法案充斥偏見和傲慢、恐嚇和威脅，公然粗暴干涉中國內政，違反國際法和國際關係基本準則，公然支持暴力犯罪行為已喪失基本公義和良知，全世界正義力量也同聲予以譴責。

文章又提到，近日多名暴徒向香港法院遞交保釋申請，有人甚至用參加考試為藉口，或向法庭呈上「求情信」。倘若為社會帶來巨大風險的疑犯，沒有合理合法且正當的理由，隨便找可以獲得保釋，甚至減輕處罰，不僅是對守法市民的不公平，更會消解法律對犯罪分子的威懾力，甚至會鼓舞更多暴力犯罪分子走上街頭、為所欲為。

對法律嚴肅性、權威性的輕視乃至蔑視，無疑是對香港法治精神的最大嘲諷，那些自稱為香港好的年輕人，根本無思考過香港問題的根源所在，他們所有的想法和行動都沒有對法律、他人，甚至香港負責任，無疑是對自由和民主的最大嘲諷，對香港未來的嚴重侵蝕。

暴力活動是任何社會都絕不能容忍和姑息的，依法制暴，是人心所向，沒有缺口，也沒有藉口。香港社會各界應堅定支持香港司法機構懲治暴力犯罪分子，捍衞法治尊嚴。

另一官媒文章則指出，美方費盡心思在香港問題上顛倒黑白、威脅恐嚇，無非就是以人權、民主為名，行霸權之實，破壞「一國兩制」，借攪亂香港阻礙中國的發展；其炮製的法案中，可以看出美方揚言的「懲罰、獎賞」標準多麽荒謬，是對人權、民主、自由的莫大諷刺與侮辱。

文章又批評，美國反華勢力與香港極端激進勢力密切勾連，是香港持續亂象的主要推手；美方一意孤行將《香港人權與民主法案》簽署成法，其險惡用心不外乎是為美國長期干預香港事務提供新鏈接，為香港反對派和極端分子從事反中亂港活動提供保護傘，其實質是為利用香港問題牽制和遏制中國發展提供新籌碼。