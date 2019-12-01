女子舉證父親家暴　拍片救母惹社會關注

河北滄州一名為「櫻花鋪子」的女網民，上周三（27日）在微博爆料，指自己和母親長期受父親家暴，當日亦因瑣事發生爭吵，父親更一度掐母親頸。櫻花鋪子見狀上前阻止並拿出手機拍下罪證，事後將有關片段上傳社交網，引起社會關注。

櫻花鋪子當日在微博發表「求助！我爸一直家暴我媽和我到底該怎麼辦？」的文章，指當天母親再被打，而父親更拿出鐵錘威脅。據知，最近父親使用煤爐，但爐火很快熄滅，遂要求母親劈柴：但因後者劈柴技術太差而爭吵兩句，引來父親暴怒。

櫻花鋪子表示，聽到爭吵聲後步出房間查看，又拿出手機拍攝，揚言要將家暴的行為向警方報案；其父聽後隨即拿起鐵錘衝進房間破壞手機圖毀滅證據；直至櫻花鋪子稱已報警，其父才罷手。警員其後趕至調解，惟父親拒絕道歉。

及至周四（28日），櫻花鋪子再度發文，指目前其丈夫已經帶着她和母親離開滄州到山東青島。她又稱目前未有警方或婦聯的職員向她了解事件，但會繼續等消息；另又感謝網民的支持，「你們給了我勇氣讓我覺得不再孤獨和無助」，強調不會讓母親痛苦活下去。