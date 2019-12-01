歷史新說：瑯琊台遺址發掘現新進展　初步推測建於東周

位於山東青島黃島區琅琊鎮琅琊台山上的瑯琊台遺址，一直處於大遺址保護勘探階段，許多歷史謎團也尚未揭開。10月底，山東省文物考古研究院、青島市文物保護考古研究所組成聯合考古隊，正式對其展開考古發掘，並在近日根據現場發掘的遺迹和出土文物，初步推測遺址的年代可能是東周時期。

目前被挖出的文物包括大量板瓦、筒瓦等建築構件，還有小量陶豆等生活容器。據青島市文物保護考古研究所的彭峪隊長介紹，出現於新石器時代晚期、盛於商周時代的陶豆主要用於盛裝食物，據考古隊的初步研究，這些建築構件和陶豆的年代大致在東周時期。

據《越絕書》和《吳越春秋》記載，公元前473年，越王勾踐滅吳國後，為了統領戰敗予吳的齊國地方，遂從會稽遷都瑯琊，並在瑯琊山上築台以南望會稽。但由於沒有足夠的實物證明，針對越王遷都瑯琊的具體地點，史學界一直存在爭議。

彭峪表示，初步判斷遺迹的年代應比史書上記載的越王遷都年代略晚，然而根據記載，越王定都瑯琊的時間長達200年，故遺址也可能是在該時間段內建立。同時，由於目前發現的遺迹和遺物還不能準確對遺址功能性質進行判斷，還需更深入的研究，因此考古隊會聘請更富經驗和學識的專家、教授指導。