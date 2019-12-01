名牌衫運送時染醬油　速遞公司：最多賠2千人仔

家住山東青島的潘姓女子日前網購了一批高檔服裝，事後委託內地速遞公司「圓通速遞」承運，未料其中14件衣服被醬油（即豉油）污染，貨值高達13.7萬元（人民幣，下同，約15.5萬港元）。惟潘女上周四（11月28日）向內媒反映，雖經多次溝通，但圓通表示最多只能賠償2000元（約2260港元），令她難以接受。

潘女指出，在10月29日收到速遞員來貨後，接過手就發現有一箱貨物的包裝被醬油浸濕；而當時速遞員聲稱只是箱子外面沾上醬油，箱內不會有事。事後，她檢查後發現衣服已被醬油浸染，遂聯繫派件員回來取件，作拒收處理；未料，對方聲稱不是自己責任，要求潘聯繫客服。

潘女表示，客服事後竟答覆因選購速遞時沒有選擇保價，所以先後分別提出願意賠償200及500元（約226及565港元）清洗費，潘女兩度斷然拒絕。雙方事後掐入「僵持階段」，圓通最終表示，由於未能提供有效的價值證明，最多只能賠2000元（約2260港元）後便一直再沒有聯繫。

有內地律師表示，對未保價的快件，應依照民事法律的有關規定確定賠償責任，主要圍繞所受損失審查評定。如果速遞公司存在故意或重大過失行為，可以認定保價條款無效，速遞公司應全額賠償寄件人損失。