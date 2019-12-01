14部門聯手整治食品安全　共查處案件7.8萬宗

執法機構在打擊製售假酒案中採取行動。

中國國家市場監管總局執法稽查局局長楊紅燦上周五（29日）表示，各地市場監管部門至今已查處食品安全違法案件7.8萬宗，罰款9.1億元（人民幣，下同，約10.3億港元），責令停產停業2431戶，吊銷許可證157宗 。期間公安部門偵破食品安全犯罪案件8700多宗，搗破黑心工場5200多處，涉案總值達117億多元（約132億港元）。

楊紅燦在上周五舉行的新聞發布會上表示，今年9月，中國國家市場監管總局、公安部、農業農村部等14部門在全國開展了整治食品安全問題聯合行動，重點打擊未取得許可生產經營、超範圍超限量使用食品添加劑、食品中非法添加非食用物質、經營未經檢疫或檢疫不合格的肉類、生產經營山寨食品等五類違法行為。

會上公安部食品藥品犯罪偵查局巡視員、副局長李劍濤，公布了十大典型案例，當中包括今年9月破獲的山東煙台偵破製售假酒案，案中繳獲的假冒葡萄酒5.5萬瓶，涉案金案5億多元（約5.7億港元）；同月四川南充偵破製售假劣飲料案，當場搜出冒牌飲料16.8萬罐，案值近2億元（約2.3億港元）。

農業農村部農產品質量安全監管司副司長黃修柱則表示，截至11月21日，全國農產品質量安全整治共出動執法人員100萬人次，銷毀問題農產品和假劣農藥獸藥近950噸，查處生豬私屠濫宰、農藥獸藥隱性添加、農產品藥殘超標等問題逾萬宗。