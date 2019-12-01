全國掃黑辦特派督導本月巡視10省市　促地方「打傘破網」

全國掃黑辦首批特派督導專員培訓班上周六（11月30日）在北京舉行，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新在開幕式上強調，要將特派督導作為掃黑除惡督導常態化的利劍，以及解決重點問題的手段，哪裡有難啃的黑惡犯罪「硬骨頭」，就派督導專員到哪裡去督辦。陳一新明確指出，特派督導專員職責包括督促地方「打傘破網」，凡坐大成勢的黑惡勢力必有人撐腰，「保護傘」及「關係網」一日不除，黑惡勢力不會絕迹。

會上公布，全國掃黑辦本月初將選派首批特派督導專員組成特派督導組，對首輪督導過的廣東、河北、山西、遼寧、福建、山東、河南、湖北、四川、重慶10省市展開特派督導，在為期一周內緊盯突出問題，圍繞重點工作、案件、線索及地區進行督導。

陳一新提出多項要求，特派督導專員須有政治擔當，督導推動「不忘初心、牢記使命」的主題教育，持續整治對黃賭毒和黑惡勢力聽之任之、失職失責甚至包庇縱容、充當「保護傘」等突出問題。

要督促地方嚴格執行掛牌督辦和領導包案制度，把全國掃黑辦掛牌、民眾反映強烈的案件查深查實。要督促開展好「百日追逃」專項行動，對黑惡勢力在逃人員加強查緝布控，努力做到不漏一人、不漏一案、不漏一罪。另外要把糾偏防錯作為特別注意的問題，督導地方領會中央決策部署，精準聚焦打擊對象，防止一般違法犯罪上升為涉黑涉惡問題。