中國高鐵史上首次　3條新線路同日通車

內地高鐵網周日（1日）同時開通多條新路線，分別是北京至香港（京港）高鐵商丘至合肥段、鄭州至阜陽（鄭阜）高鐵，以及鄭州至重慶（鄭渝）高鐵鄭州至襄陽段。據知，3條高鐵線同時開通營運，是全國高鐵歷史上的首次。

京港高鐵商合段是內地八縱八橫高鐵網中「一縱」的重要組成部分。該路段全長378公里，沿線停商丘、阜陽西、淮南南、合肥等14個車站。鄭阜高鐵則以河南鄭州市為起點，途經開封、許昌、周口至終點安徽阜陽，河南境內正線長約212公里。鄭渝高鐵鄭州至襄陽段則全長389公里，從鄭州東站出發經許昌、平頂山、南陽進入湖北省境內，終點襄陽。

內媒指，新路線開通後，安徽省16個省轄市已全部實現動車連接。預計到今年底，中國鐵路營業里程將達到13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里，居世界第一。

另外，廣深線城際動車周日起正式啟用微信（WeChat）掃碼坐車，旅客在乘車前完成微信「廣深城際通」上的實名認證、人證比對等註冊手續後，便可以掃二維碼（QR Code）方式出入站。旅客掃碼入閘後，必須在3小時內掃碼出閘，系統將根據出入閘紀錄，扣除相應的乘車費用。