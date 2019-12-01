韓國瑜訪中聯辦捱告　台檢方認定無違法

代表國民黨參選台灣總統的高雄市長韓國瑜，今年3月訪問大陸和香港時，先後拜會國台辦主任劉結一，以及香港中聯辦官員，被民進黨市議員指控干犯《外患罪》。台灣高等檢察署高雄分署日前指，韓以市長身份出訪，理應無法與大陸「通謀」有關主權的事宜，故未有違法。

入稟控告的綠營市議員陳致中、陳慧文、鄭孟洳等人指，韓國瑜密會中聯辦負責人，又與劉結一會面，行為等同默認「一國兩制」，觸犯條例中「意圖使中華民國領域屬於他國」的條文。

檢方認為，韓國瑜雖曾表態支持「九二共識」，但不代表支持「一國兩制」台灣方案。他回台出席議會備詢、舉辦造勢大會時，也公開表明反對「一國兩制」。另外兩岸官方對「九二共識」的認知不同，大陸如何片面表述對台政策，並不妨害台灣的主權。

此外，時代力量立委黃國昌日前指出，韓國瑜妻子李佳芬家族涉嫌在90年代，透過家族成員擔任地方民代及韓國瑜擔任立委的權勢濫權，在濁水溪盜採砂石甚至利用公共資源謀利。對此，韓國瑜競選辦公室周日（12月1日）回應指，李佳芬的父親李日貴所設立的「大通砂石公司」是獲開採改善計畫契約的業者，故沒有盜採問題。

對於利用韓國瑜權勢濫權一說，韓辦指出，黃國昌曲解事實、抹黑造謠，構成意圖使人不當選的罪責，呼籲黃應公開澄清，否則不排除依法提告。黃國昌周日則呼籲，韓國瑜不要躲在律師背後，而是應站出來誠實面對，並指用濫訴作手段企圖放煙霧彈，非總統參選人應有的格局。他又稱，翌日將在立法院議事質詢時，進一步對此案提出說明。