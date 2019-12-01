南京女隆鼻變「三毛鼻」　 醫院：拿遮瑕膏蓋一蓋

南京現年37歲的王女士，多年來對自己的鼻子不滿意，早年來到江蘇一間整形美容醫院隆鼻，術後驚變「草莓鼻」。5年後，她再到醫院進行第二次手術，情況未見改善。內媒上周陪同王女士到醫院，之前一直接待她的一位魏姓負責人據稱已離職，而當時替王女士動刀的醫生也無從聯繫。

王女士2013年在施爾美整形美容醫院花費1.12萬元（人民幣，下同，約1.24萬港元）接受矽膠假體隆鼻術，惟術後鼻頭發紅，猶如「草莓鼻」。2018年，王女士再次來到該醫院覆診，醫生判斷她的鼻頭內部增生，需要取出假體再隆鼻，手術6個月後再進行，療程費用全免。

然而取出假體後，王女士的鼻頭出現攣縮現象，鼻孔愈來愈上翻變形。醫院要求王女士再花2萬元（約2.26萬港元）將手術「升級」為肋軟骨隆鼻術，還讓她簽下協議書，內容包括「自願另交兩萬元升級做肋軟骨隆鼻......手術後如有不滿意，僅限於在醫療範圍內給予處理，不涉及任何經濟、法律、社會等範疇。」

去年11月做手術後，王女士的鼻頭右側紅腫，雙側鼻孔不對稱，鼻頭留下一道橫向疤痕。王女士情緒幾乎崩潰，認為醫院把自己的鼻子整成《三毛流浪記》主角的「三毛鼻」，無法見人。

王女士上周到醫院求助，一位當時參與手術的醫生王方和醫院副院長余女士出面接待。余女認為鼻孔不對稱不是大問題，因為人說話時「不會抬起頭把鼻孔給人看」；至於鼻頭上方的橫向疤痕「用遮瑕膏蓋一蓋就可以了」；鼻頭右前側多出來的那個發紅的肉疙瘩，余女稱不能確定形成的具體原因和時間。