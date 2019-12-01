官方認證屠宰場偷賣病死豬　日運過千公斤到佛山廣州

非洲豬瘟在國內無法遏止蔓延，非法買賣病死的豬隻是主因之一。內媒記者暗訪廣東佛山南海區一個官方認證的屠宰場，發現大批應作無害化處理的病死豬，在場內屠宰及蓋上檢疫章後被運往佛山、廣州等地銷售。每日被送入屠宰場的病死豬，竟達到過千公斤。南海區政府周日（12月1日）宣布成立工作組及扣查相關人員，即日起禁止生豬調入屠宰場。

記者在凌晨時分首次暗訪南海合誼肉聯有限公司的屠宰場，抵埗後隨即有人推銷死豬，叫記者自行開價。期間一隻近200公斤重的死豬就被推入屠宰區，工人將死豬掛起後開始放血，此時豬血已呈暗紅色。但經燙洗、脫毛等處理後，死豬外表已變得與普通豬隻無異。

隔了一周後，記者再度前往屠宰場，看到有人即場買下3隻死豬，拉到屠宰區後將百元鈔票塞到工人手上，死豬隨即被送上生產線及蓋章，不久後搬上一輛貨車上，一直送到「廣州市頂崗平價農貿市場」，由兩個肉檔接收。亦有人買了死豬想直接送往屠宰，卻被斷然拒絕，保安向買家表示：「你也不能怪人家，怪你們不打招呼。」

該屠宰場每日還接收大批由其他地方送來、應作無害化處理的病死豬，但這些死豬送入場中後，轉頭就被其他貨車運走。記者曾開車跟蹤，卻被屠宰場的工人發現。雙方車輛駛至一處魚塘附近時，突然走出十多人攔住記者的車，貨車則趁此駛去無蹤。

事件在當地引起極大關注，南海區政府新聞辦周日通報，針對區內的南海合誼肉聯有限公司涉嫌存在死豬出場等問題，佛山市、南海區、里水鎮三級政府已安排公安、農業農村、市場監督管理等部門成立工作組介入，禁止屠宰場接收生豬，清理庫存後立即停業。為保障豬肉的供應和質量，相關部門已啟動應急預案，對南海區的生豬屠宰場進行全面排查。

全國畜牧業工作會議上周六（11月30日）在河南省駐馬店召開，中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華要求全面落實市長負責制，千方百計恢復生豬生產，大力推動畜牧業高質量發展，提高畜產品供應保障水平，確保元旦春節和全國兩會期間豬肉市場供應穩定。