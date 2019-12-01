自治區政協副主席被查　市人大前副主任遭雙開

內蒙古自治區再傳反貪「打虎」消息。內蒙古自治區政協副主席馬明因涉嫌嚴重違紀違法被查，呼和浩特市人大常委會前副主任王威亮則涉受賄被雙開。

據中央紀委國家監委周日（1日）消息，馬明正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。1957年出生的馬明，曾長期任職於吉林省，2012年由吉林省副省長，省公安廳黨委書記、廳長，省委政法委副書記調任內蒙古自治區副主席，自治區公安廳廳長，2018年任內蒙古自治區政協副主席，自治區公安廳黨委書記、廳長、督察長至今。

同日內蒙古紀委監委網站公布，曾任和林格爾縣委書記的王威亮，經查發現，身為黨員領導幹部，以權謀私，收受可能影響公正執行公務的禮金、消費卡，違規從事營利活動經商辦企業，利用職權或職務上的影響為親屬經營活動打招呼；不認真履行工作職責對國家造成巨大損失；在項目承攬、企業經營等方面為他人謀利，非法收受財物。

公布指，王的行為已構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，經內蒙古自治區紀委常委會會議審議並報內蒙古自治區黨委批准，決定給予其開除黨籍及公職處分，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。