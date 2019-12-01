國企出納挪用600萬人民幣公款　5赴澳門賭博

浙江省寧波市一家國企的出納，於4個月內挪用公款600多萬元（人民幣，下同，約678萬港元），5次前往澳門賭博，最終被揭發，近日因犯挪用公款罪，被判10年3個月有期徒刑。

汪某是「80後」，原本工作穩定，但因沉迷網絡運動賭博，今年初花光積蓄，更欠下一身債。作為單位出納，負責經辦、管理單位資金的汪某心生歪念，圖挪用公款賭博試圖翻本。今年1月至2月間，他趁同事下班後，偷偷利用電腦操作財務系統，兩次共挪用單位150萬元（約170萬港元），並趁周末前往澳門賭場。這兩次他都贏錢，不但還清債務，並趕在周一上班前還回公款。

今年3月，再因賭博欠下大筆債務的汪某決定故技重施，當月29日又拿了單位90萬元（約102萬港元）連夜飛往澳門，但這次他輸光而回。由於當時單位會計部正外出培訓，汪某挪用公款的事未被發現。汪某決定孤注一擲，於4月1日和4日兩度挪用公款265萬元（約300萬港元）和180萬元（約203萬港元）再到澳門，結果鎩羽而回。

萬念俱灰的汪某明白挪用公款的事終會被發現，於是往派出所自首；單位會計同日進行例行對帳時也發現公款被挪用，於是報警。今年5月8日，汪某因涉嫌挪用公款罪，被鎮海區紀委監委採取留置措施。