中伊舉行伊朗核問題磋商　批美退出協議是危機根源

中國外交部副部長馬朝旭與伊朗副外長阿拉格齊，周日（12月1日）在北京舉行伊朗核問題磋商，就伊朗核問題全面協議執行等問題交換意見，並達成廣泛共識。馬朝旭表示，中伊是全面戰略夥伴，伊朗核問題是中伊戰略合作的重要內容，雙方同意進一步加強溝通與合作，維護兩國及國際社會的共同利益。

中伊雙方同意堅持維護全面協議，指摘美國退出協議並對伊朗極限施壓，是當前核危機的根源；雙方亦同意堅持政治外交解決方向，伊方強調其採取的所有減少履約措施都是可逆轉的，將繼續接受國際原子能機構監督，中方希望各方保持克制，堅持在聯合委員會框架內解決分歧。雙方均認為應保障伊朗作為協議參與方的正當經濟利益，美方應解除對伊朗制裁，回到執行協議的正確軌道。

馬朝旭強調，維護並執行全面協議是解決伊朗核問題、緩和當前緊張局勢的唯一正確途徑，有助於加強國際核不擴散體系，増進中東地區和平穩定。阿拉格齊則表示，美國作為聯合國安理會常任理事國之一，不但違反安理會的決議退出協議，還懲罰其他繼續落實安理會決議的國家，並向其他國家施壓，是不可接受的；強調沒有任何一方有理由質疑伊方對於達成和落實伊朗核問題全面協議方面的誠意。