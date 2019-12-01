國務院長三角發展規劃綱要　2025年5G網絡覆蓋達80%

國務院周日（12月1日）印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》（下稱綱要），要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實，包括到2025年長三角5G網絡覆蓋率達到80%、實現自動駕駛汽車產業化應用等。

綱要指出，長三角地區2025年省際公路通達能力會進一步提升，其中鐵路網密度達到507公里/萬平方公里，高速公路密度達到5公里/百平方公里，5G網絡覆蓋率達到80%；率先開展智能汽車測試，實現自動駕駛汽車產業化應用；實現與國家廣域量子保密通訊骨幹網絡無縫對接，開展量子通訊應用試點；建設一批國家級戰略性新興產業基地，形成若干世界級製造業集群等。

綱要進一步提到，區內將整合區域創新資源，聯合開展卡脖子關鍵核心技術攻關；持續有序推進G60科創走廊建設；在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，鼓勵區內高成長創新企業到科創板上市融資；支持安徽打造長三角特高壓電力樞紐；加強沿海沿江港口江海聯運合作與聯動發展；到2025年，科創產業研發投入強度達3%以上，科技進步貢獻率達到65%，高技術產業產值佔規模以上工業總產值比重達18%。