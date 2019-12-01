國務院任命澳門第五屆政府主要官員及檢察長。

國務院周日（1日）依照《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》有關規定，並根據澳門特別行政區第五任行政長官賀一誠的提名，任命了澳門第五屆政府主要官員和檢察長。

內地官媒報道，國務院任命了張永春為行政法務司司長、李偉農為經濟財政司司長、黃少澤為保安司司長、歐陽瑜為社會文化司司長、羅立文為運輸工務司司長、陳子勁為廉政公署廉政專員、何永安為審計署審計長、梁文昌為警察總局局長、黃文忠為海關關長、葉迅生為檢察院檢察長。

此次任命的澳門政府新班子中，僅黃少澤、羅立文、何永安及葉迅生為留任。接替陳海帆擔任行政法務司司長的張永春，原為澳門廉政公署廉政專員；而經濟財政司司長李偉農，原為澳門市政署市政管理委員會副主席；原身份證明證局局長歐陽瑜則跨司躍升，擔任社會文化司司長。

另外，梁文昌由治安警察局局長晉升至警察總局局長；今年才正式晉升至海關副關長的黃文忠，再獲晉升至海關關長。至於廉政公署廉政專員陳子勁，原為檢察院助理檢察長。根據澳門基本法規定，上述主要官員和檢察長將於2019年12月20日起履行職責。