地鐵施工路陷困3人　家屬不滿填坑阻礙救援

廣東廣州地鐵11號線沙河站施工區域周日（12月1日）上午發生地陷，導致3人受困、生死未卜。廣州地鐵事後先進行局部回填混凝土工序，避免塌陷區域擴大；但有被困者家屬反映，家人掉入坑洞後還看得到頭部，質疑當局沒有立即救援，反先準備回填工序。

報道指，事發時一輛灑水車因閃避不及跌入坑內，而事後有被困者家屬表示，車內是一對石姓父子，父親今年51歲，兒子27歲。石父從湖南至廣州工作10多年，是廣州紅鑫清潔服務有限公司的老闆；而石男近幾年加入公司與父親工作，且今年剛結婚，事發時孩子滿月不久。

據親屬提供的圖片顯示，灑水車掉入坑洞後，車輛翻倒，下方可看到一名男子頭部；惟地鐵事後因塌陷區已被水體覆蓋且有土石塌落，先局部回填混凝土避免塌陷擴大；市政府新聞辦當晚在發布會表示，往坑洞回填是為保證救援工作才進行。但石男家屬質疑，當時灑水車掉入坑洞後當局沒有立即救援，認為回填工序反而阻礙了石男父子獲救的時機。

廣州地鐵在周一（2日）凌晨5時發布消息，指市應急指揮部至今已投入1100名人員、129輛各類應急救援車輛投入救援；目前已在塌陷區域安裝鋼護筒，形成救援通道，向地下探挖搜尋被困人員。另經專業機構檢測論證，路陷位置上方橋樑狀況安全，計劃於7時前恢復通行。