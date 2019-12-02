中國女教師赴美失聯2天　校方：手機信號不穩導致

據內媒周日（12月1日）報道，近日一則來自微信公眾號「浙傳客」的消息在朋友圈熱傳。消息指，浙江傳媒學院的英語老師王綿綿據傳在美國失聯，王女家屬亦已向當地大使館和警方報案，事件引來極大關注。所幸至周一（12月2日）凌晨，王女同事證實已找到本人；浙傳學院亦在微博發布消息，指王老師是因手機信號不穩定，導致失聯兩天。

報道指，王綿綿是美國艾姆赫斯特學院（Amherst College）的2019年訪問學者，於當地時間上周五（11月29日）上午9時後與家人失去聯繫。浙傳宣傳部相關負責人透露，目前還不清楚和掌握具體情況，正在加緊聯繫、了解事情。

失蹤消息持續發酵，網上流傳未經證實的謠言。據「杭師大北美群」的微信群消息，指王女是和同學出去遊玩時遺失手機；而王女的碩士同學表示，王的丈夫所在的另一個群組裏尚未收到報平安的消息。

直至周一凌晨，內媒記者從王老師同事處核實，王因去森林遊玩導致手機收不到信號，目前已平安返回。王本人亦在朋友圈發文：「我回來啦，大家不用擔心！美國手機信號太差了，沒有提前意識到，很抱歉！」