鼓浪嶼導遊威脅遊客　旅行社被罰50萬人仔

福建廈門市日前有遊客在鼓浪嶼景區因未有購買而被導遊言語恐嚇，事件引起相關部門立案調查。該市市場監督管理局上周六（11月30日）就事件發出通報，指經查後，處罰涉事的旅行社，其中一間公司被50萬元（人民幣，下同，約56.6萬港元），並且吊銷營業執照。

通報指出，廈門集遊美旅行社有限公司自今年9月起，以每月1500元（約1700港元）的管理費名義，將營業執照和旅行社業務經營許可證出租給吳月星從事廈門一日遊旅遊經營活動，至案發時共收取費用3000元（約3400港元）。由於公司違反有關規定，遂擬對該公司處以10萬元（約11.3萬港元）罰款，並吊銷營業執照。

而另一涉事的廈門青山時雨商貿有限公司則由上月起，為吸引旅行社、導遊組織外地遊客前往消費，給予廈門集遊美旅行社有限公司及其他旅行社、導遊返佣費，總額共計212283元（約24萬港元）。因違反有關法例，構成商業賄賂的違法行為，遂對該公司處以50萬元罰款，並吊銷營業執照。

通報最後強調，當局將依據法定職責進一步查清涉案企業其他違法事實，全力會同相關部門開展旅遊市場專項整治，涉嫌構成犯罪的依法移送公安機關查處。