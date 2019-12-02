擔心輔導兒子做功課會扯火　慈父反綁雙手惹熱議

家住浙江杭州的吳先生近日忙於輔導兒子「嘟仔」作業，他為免自己抑制不住怒火，竟用黑色膠帶把自己的雙手反綁在身後。有關照片引起輿論關注，有網民表示羨慕，「別人家的爸爸都是好爸爸」；另有網民笑稱，「是不是綁錯了，正常的都綁孩子」。

吳先生上周四（11月28日）接受媒體採訪時表示，由於就讀小學四年級的嘟仔做功課時經常重複犯錯，令他「忍不住給兒子頭上吃個栗子，屁股上打一下」。為了提高兒子的積極性，吳先生曾制訂一個獎懲表，惟「各種方法都用遍了，孩子還是沒啥改變，再好的耐心也要磨沒了」，最後才想出這個方法。

吳先生透露，自己從事的也是教育行業，妻子則是全職媽媽，兒子的作業輔導是兩人分工，自己負責數學和英語，老婆負責語文和科學；雖然兒子的成績還算過得去，但平時輔導作業的衝突也不少。

吳先生表示，分享照片的目的「不是說這個方法有多好」，而是想和其他家長交流，讓他們能「樂一樂」。他坦言︰「家長們一開始輔導作業，一看別人家孩子在學什麽，忍不住就會焦慮起來，讓孩子跟著別人一起跑。其實像輔導作業這種事，好好跟孩子說，他們一樣能聽進去，動手真的沒必要。」