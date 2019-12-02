下雪催生商機　代堆10厘米高雪人收25人仔

北京上周五（11月29日）迎來入冬後首場初雪，當地多處景點均擠滿賞雪和拍照的群眾。內媒記者發現，當晚不少網絡電商平台的賣家推出了「在北京初雪的地面上代寫字」或「代堆雪人」的服務。但隨着積雪漸漸融化，到上周六（11月30日）下午5時許，不少此類服務都已經下架，有賣家表示「賣出去兌現不了，會影響我的信譽」。

有賣家表示，雪地上代寫字和代堆雪人服務主要針對南方買家，代寫字一般是按字數收費，「10個字以內5元（人民幣，下同，約6港元），10個字以上每字0.5元（約0.6港元）」。買家可以選擇寫祝福語或情侶的名字，賣家會把整個過程拍下，再以影片或照片方式傳送給買家。

至於如何保證拍攝到的雪地寫字場景位於北京，賣家稱拍攝的手機照片中，會帶有位置信息。如果買家想在故宮、天壇等知名景點拍攝雪地寫字的畫面，便需要另行議價。

至於代堆雪人收費則按雪人的高度而定，「5厘米高的雪人10元，（約11港元）10厘米高的雪人25元（約28港元），這個主要是考慮堆雪人的時間成本比寫字更高」。該賣家坦言到上周六中午還沒收到訂單，「有3、4個人咨詢過，但真正下單的還沒有」。

另有賣家表示，曾以為在雪地上寫字是一件非常簡單的事情，但試過才發現沒那麼簡單，不僅要蹲着或跪在雪地上，要用手指順暢地寫出優美字體也非想象般容易。要想寫下10個完整的字，得花10分鐘以上。