幼兒園老師疑針扎不聽話學生　警方介入調查

位於陝西西安市的卡布優尚幼兒園，近日被揭有老師涉嫌虐待學生，多名學生因上課或午睡時不聽話，被老師用針扎傷。有學生事後對上學產生恐懼及反感。校方事後否認虐待。目前，警方已介入調查。

雷女士的3歲兒子，今年8月起在卡布優尚幼兒園上學。雷女士憶述，她上周四（28日）下午忽接獲其他家長來電，指孩子身上發現被扎的痕迹，她立即檢查兒子的身體，發現兒子的小腿、胳膊、手腕均有傷痕，其中小腿上的傷已結痂。經耐心詢問，兒子才告知雷女士，因他未有好好睡午覺，才被老師扎傷。

此時，雷女士才明白為何兒子近半個月以來，不但不願意去幼兒園，每次上學均大哭，甚至會半夜驚醒痛哭，大喊着「不要一個人去幼兒園」。雷女士丈夫曹先生上周五（29日）從外地趕回西安後，立即帶兒子到醫院檢查，幸確認兒子傷情並無大礙。曹先生隨後向校方投訴，惟對方卻指曹先生「誣告」，他只好報警求助。

曹先生透露，多名家長事後均在微信群中透露孩子被老師扎傷，惟不少家長均不願事件鬧大，部分受害學生的家長打算搬家，並為孩子轉校了事。

內地傳媒記者事後聯繫幼兒院馬姓校長查詢。馬校長指出，在接獲家長反映後，她就詢問了涉事班別的老師，但老師堅決否認事件。她又指，該名老師已任職5年，平時表現良好，校方會全力配合警方調查。目前，西安市公安局高新警方正全力調查事件。