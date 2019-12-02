省紀委書記談茅台貪腐案　批評是黨內政治生態「毒瘤」

貴州茅台酒廠日前爆出連環貪腐案，除了酒廠高層外，許多當地的大小官員都牽涉其中。該省紀委書記、監委主任夏紅民近日接受中紀委旗下《中國紀檢監察》雜誌專訪時形容，該案是黨內省內政治生態中的「毒瘤」，官方已頒布新規限制借茅台酒謀私利的行為。

夏紅民詳細介紹了省政府辦公廳之前印發的《關於嚴禁領導幹部利用茅台酒謀取私利的規定》，明確禁止幹部本人、配偶、子女及其配偶參與茅台酒經營活動；利用職權助他人獲取茅台酒經營資格、增加銷售指標、倒賣茅台酒提供便利，亦不可違規收送茅台酒。

另外茅台酒廠須建立領導幹部打招呼登記備案制度，凡過問、打招呼，或利用職權參與茅台酒經營者必須登記，否則將被嚴肅追究責任。對有意違反、迴避或者不按規定整改的幹部，依紀依法嚴肅處理。夏紅民強調會落實中央的指示，督促全省各級黨政機關、企事業單位持續自查自糾，查處幹部違規插手經營、收送茅台酒等以權謀私等問題。

中紀委上月底公布打貪成果，當中重點提到貴州整治「高檔酒」、「定製酒」等問題，稱已嚴肅查處黨政領導幹部、國企管理人員以茅台酒謀取私利等問題167宗，處理180人，取消514家違法違規經銷商的茅台酒經營權。