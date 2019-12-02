雙邊關係處關鍵時刻　加冀與華建新框架

加拿大拘押中國科技巨企華為太子女孟晚舟令兩國交惡，時值事件剛踏入一周年，加國新任外長尚帕涅受訪時認為，兩國關係已踏入關鍵時刻，承認情況嚴重；又希望建立符合該國利益的中加關係新框架，保持加方的核心原則和價值。

孟晚舟被拘押後，中方祭出一連串報復措施，包括拘押加國公民康明凱和斯派佛，更一度停止進口加拿大肉類產品。加媒周日（1日）刊登尚帕涅的專訪，他強調康明凱和斯派佛獲釋是他的首要任務，又指自己宣誓就任一日內，已經與中國外長王毅在二十國集團外長會議上會面逾一小時，雙方討論了上述議題。

加拿大前駐華大使趙樸認為，在看到中國的黑暗一面後，加方須承認中國不是可靠的夥伴，認為政府應重視與其他亞洲國家的自由貿易協議，以便利益多元化。尚帕涅認同應把加方利益多元化，減少對單一市場的依賴。在此前與中方的貿易爭議中，魁北克省的豬肉生產商估計損失近1.2億加元（約7億港元）。

加拿大的中國專家約翰斯頓（Margaret McCuaig-Johnston）表示，康明凱和斯派佛一旦被起訴，將面臨很長的審訊及刑期，施以援手的時間所餘無幾。她提出加方應以拒向中國官員批發簽證、凍結甚至沒收中方在加國資產作制裁措施。