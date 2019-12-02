明年1月起 港澳台居民可在內地參加社保

港澳台居民明年起可在內地參加社保。

內地人力資源社會保障部近日公布《香港澳門台灣居民在內地（大陸）參加社會保險暫行辦法》，在內地就業、居住及讀書的港澳台居民，明年1月1日起將擁有社保卡，並與當地居民一樣要依法參加社會保險及享有保險待遇。

新例規定，被納入社保範圍的包括被企業、事業單位、社會組織、個體經濟組織等用人單位依法招聘的港澳台居民，他們應參與職工基本養老、職工基本醫療、工傷、失業和生育保險，由本人及單位繳納費用。行政部門將按《社會保險法》的規定監督，用人單位若未為港澳台居民辦理社保卡，當局會按照相關法律處理。

從事個體工商經營者，可按照註冊地規定參加職工基本養老保險、職工基本醫療保險；靈活就業且辦理港澳台居民居住證者，可參加職工基本養老保險、職工基本醫療保險；已辦理港澳台居民居住證而未就業者，可參加城鄉居民基本養老保險、城鄉居民基本醫療保險；在內地的港澳台大學生，可參加高等教育機構所在地城鄉居民基本醫療保險。

此外，考慮港澳台居民實際情況，新例明確已在香港、澳門、台灣參加當地社會保險，並繼續保留社會保險關係者，可持相關授權機構的證明，不參加基本養老保險和失業保險。

官媒形容，新規定在經辦程序、發放社保卡、社保待遇的享受、財政補助、社保的跨省轉移等方面，都讓港澳台居民享受與內地居民的同等待遇。