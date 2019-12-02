修例風波：華制裁美非政府組織　暫停審批美軍艦機訪港

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》後5日，中國祭出2項反制措施。中國外交部周一（2日）宣布，即日起暫停審批美國軍艦及軍機訪港的申請，並制裁多個美國非政府組織，指它們支持反中亂港分子、教唆他們從事極端暴力犯罪行為，更煽動港獨分裂活動。

中國外交部發言人華春瑩在記者會上表示，美國不顧中方堅決反對，執意將法案簽署成法，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，並嚴重干涉中國內政。針對美方的無理行為，中方決定即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察組織、自由之家等，在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。

華春瑩指大量事實及證據表明，上述非政府組織透過各種方式支持反中亂港分子，對當前香港亂局負有重大責任，理應受制裁及必須付出應有代價。她促美方糾正錯誤，停止任何插手香港事務及干涉中國內政的言行；中方將根據形勢採取進一步必要行動，堅定捍衞香港繁榮穩定及中國主權、安全、發展利益。

內地官媒發表評論，指出周一公布的措施只是最輕的；中國迄今比較克制，但這不意味着北京在必要時，不會對美方更惡劣的挑釁出重手。