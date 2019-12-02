修例風波：港人申請居台增2成　台當局或收緊門檻

香港反修例風波引發的社會衝突持續，令不少港人謀求移居外地。台灣的內政部副部長陳宗彥周一（2日）在立法院內政委員會上透露，台灣今年接獲港人居留申請的數字增長了2成，因應香港形勢變化，內政部將與陸委會等部門研究檢討赴台居留的門檻。

台立法院內政委員會周一審查《國籍法》部分條文修正草案時，陳宗彥指出，港人申請赴台定居或移民的數字近年穩定增長，其中申請居留的數字增長約2成。截至今年10月，已有4633人申留居留，其中4352人獲批；另有1231人申請定居，1189人獲批。其中赴台就學的學生，留在台灣工作的比例相對較高。

對於有立委質疑目前申請居住的門檻會否太寬鬆，陳宗彥指香港過去跟中國大陸不同，但現在香港形勢轉變，該部會與陸委會等部門研究，過去制訂的門檻是否要適度檢討。

另外，台灣大學校長管中閔周一表示，台大共接收489名訪問生，其中台灣生249名，香港與外籍生240名，未有大陸學生。校方近日已接獲20多名港生來信，指因家庭或其他因素考慮，暫不打算前來台大，但預計報到率仍達85%。他呼籲媒體不要接觸或採訪香港學生，若他們的身份因此曝光，或在回港後遭遇麻煩。