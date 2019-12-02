修例風波：官媒斥香港亂局是美國反華勢力的拙劣作品

美國總統特朗普上周簽署《香港人權與民主法案》，中國內地官媒周一（2日）發表評論，批評美方嚴重干預香港事務及中國內政，違反國際法和國際關係基本準則，違反公理，充斥強盜邏輯，再度暴露破壞香港繁榮穩定、破壞「一國兩制」的險惡用心。

官媒指出，香港亂局是美國一些反華政治勢力的一個拙劣的「作品」，他們聯同香港反對派勢力和「港獨」分子，不斷發表顛倒黑白、混淆是非的謬論，繼而推動所謂《香港人權與民主法案》通過並簽署，一步步撕下打着「人權」和「民主」的幌子行使霸權主義的偽善面具，將其不可告人的政治目的暴露無遺，令香港暴力活動不斷升級，是搞亂香港的最大黑手。

官媒批評，美方把香港暴力分子的違法犯罪行徑粉飾為追求「人權」與「民主」，公然為反中亂港的極端勢力和暴力分子撐腰打氣，破壞香港的法治和繁榮穩定，是和700多萬香港市民作對，和14億中國人民作對，也是和世界公義、國際基本準則作對。

中國駐意大利大使李軍華周日（1日）在意大利發表署名文章稱，香港修例風波已經完全變質，演變成由外部勢力插手並導演的一場「港版顏色革命鬧劇」，中國中央政府將繼續堅定支持行政長官帶領香港特區政府依法施政，支持香港警方嚴正執法，懲治暴力犯罪分子。他強調，香港是中國的香港這一基本事實絕不會改變，反中亂港分子的卑劣企圖絕不會得逞。

另外，中國外交部發言人華春瑩周一在記者會上，回應美國於《促進性別平等和婦女賦權亞太部長級宣言》上投反對票時，狠批美國長期自詡為「人權衞士」，實際是「human rights offender（人權侵犯者）」、「human rights abuser（濫用人權者）」，形容美國在國際道義上已經成為孤家寡人；強調中方希望美方不要再動輒以人權為借口，伸長手去干涉別國內政，而是要多把心思、精力放在真正地踐行、保護、保障人權和解決國內自身存在的嚴重的人權問題上。