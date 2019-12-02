修例風波：中方制裁美國非政府組織一覽

美國國家民主基金會（上圖）及美國國際事務民主協會（下圖）遭中國制裁。

中國外交部周一（2日）宣布制裁多個美國非政府組織，指它們支持反中亂港分子、教唆他們從事極端暴力犯罪行為，更煽動港獨分裂活動。以下為涉事組織的簡介：

美國國家民主基金會（NED）：

1983年成立的非牟利機構，總部設在首都華盛頓，宗旨是促進及推動全球民主化，並資助相關的非政府組織及團體。基金會的經費來自國務院年度撥款及國際大企業捐助，並向總部在美國但有海外項目的組織提供資助。

美國國際事務民主協會（NDI）：

1983年成立的非牟利組織，總部設在首都華盛頓，目的是與發展中國家合作，提高當地民主制度的有效性，所得捐贈用於通過轄下子機構在海外活動。

美國國際共和研究所（IRI）：

1983年成立的非牟利組織，總部設在首都華盛頓，致力在全球推動民主、自由、自治與法治，從事與美國立國精神一致的項目，資金主要來自美國國際開發署、國務院及美國國家民主基金會。

人權觀察組織（HRW）：

1978年成立的非政府國際組織，總部設在紐約，以調查及促進人權問題為宗旨。透過記錄和報告違反戰爭法和國際人權準則的情況，促進政府和國際組織改革。

自由之家（Freedom House）：

1941年成立的美國官方資助非政府組織，總部設在首都華盛頓，致力支持和研究民主、政治自由及人權。組織66%預算來自美國政府，也接受其他資助。