中美貿易戰下　逾4分1跨國公司無制訂應急方案

國際快遞公司敦豪國際（DHL）旗下的供應鏈風險管理軟件平台DHL Resilience360近日進行一項調查，發現在中美貿易戰下，仍有逾4分之1的跨國公司未制訂應急方案。DHL Resilience360指，供應鏈專家正面對從未遇過的情況，很多人甚至不知道要如何處理。

是次調查訪問了約267名來自醫療保健、汽車、消費者等行業的供應鏈管理層，當中逾半受訪者的公司擁有逾1.42億美元（約11億港元）年收入，大部分是美國及歐盟企業。48%來自工程及製造業、與40%來自汽車業的受訪者指，他們完全沒有應急方案。然而，中美雙方對上述兩個行業的商品加徵了關稅。

有12%受訪者指，他們的企業已將生產線搬出中國，但部分人稱公司面臨缺乏技術工人、港口嚴重擠塞、難維持供應商質素等問題。有決定不將生產線搬出中國的企業稱，他們未受中美貿易戰影響。另有43%受訪者指，他們與中國及供應商建立了長久關係，理想的生產成本及時間令他們決定不搬走。只有8%受訪者認為加徵的關稅最終會被撤銷。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁