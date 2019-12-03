控告前工程師敲詐勒索　華為：支持維權

中國科技巨企華為前員工李洪元去年離職後，因部門主管報案稱其敲詐勒索而被刑拘。至今年8月22日，廣東深圳市龍崗區人民檢察院以犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件，決定不起訴李洪元；事件引起網民關注。華為周一（2日）表示，支持李洪元透過法律途徑維權；李回應，「我聽全國人民的」。

內媒報道，現年42歲的李洪元於2005年入職華為技術有限公司任工程師一職，離職前在逆變器銷售管理部工作；他於去年12月16日被刑拘，今年1月22日被逮捕。深圳市公安局認定，前年12月至去年3月期間，李洪元以向公司審計、稽查部門舉報其部門主管違規操作，要挾及勒索部門主管何某東30萬元（人民幣，下同，約34萬港元）。惟於《不起訴決定書》發出翌日，李洪元即被釋放。

至今年10月24日，李洪元以「批捕後證據不足被終止追究刑事責任」為由，要求龍崗區人民檢察院為他消除影響、恢復名譽、賠禮道歉，同時賠償人身自由損害金78,985元（約8.94萬港元）、精神損害撫慰金5萬元（約5.66萬港元），龍崗區人民檢察院受理。

經查明，李洪元曾就離職補償金額與公司商討，公司最終於去年3月8月向他發放「離職經濟補償」304,742.98元（約34.4萬港元）。龍崗區人民檢察院於上月25日宣布對李洪元作出賠償，其中包括人身自由損害賠償79,300.94元（約8.97萬港元）、精神損害撫慰金27,755元（約3.14萬港元），並向華為技術有限公司發函，為他消除影響、恢復名譽。

李洪元周日（1日）表示，從自己被羈押到釋放，華為未與他溝通及道歉，他希望有機會可與華為內部人士溝通。