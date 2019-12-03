瀋陽住宅突發大火　已基本救熄未有傷亡報告

遼寧瀋陽兩幢25層高的住宅周一（2日）晚9時許突發大火，火勢猛烈。消防接報後到場救援，至深夜11時許已大致將外牆的火救熄，只有個別單位的窗戶仍冒出火光。當局指火警中無人受傷，起火原因有待調查。市應急局周二（3日）凌晨表示，目前尚無人員傷亡報告。

大火發生於渾南區的SR國際新城住宅區，有內媒記者當晚11時30分左右在事發現場，指起火建築共計25層，當時尚有一幢着火的高層大樓，而高樓外層的火已基本撲滅，但有窗戶內仍冒出火光；有關部門正緊急組織滅火，現場附近聚集亦數十輛消防車。

一名住在20樓的男子表示，沒穿襪子外套就趕着逃身，「聞到味我就跑下來了，一開門全是煙」，又指跑下來的時間就見到是5樓先起火，其後男子的母親更趕來給他送衣物；另有居民表示，見到不少住戶沒穿衣服逃生。

瀋陽市應急局指出，在火情發生後，省應急管理廳、省消防救援總隊、瀋陽市應急管理局、瀋陽市消防救援支隊等救援力量立即趕往現場撲救；經過三輪緊急搜救，明火全部撲滅，未發現人員傷亡；另已對樓內298戶居民及時轉移疏散，並妥善安置。目前，善後工作已全面啟動，起火原因正在調查中。