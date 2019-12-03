國產航母設電磁彈射器　專家：加強及壯大海軍力量

中國加快航母建設速度，繼日前首艘國產航母002型前往南海海試後，正在建造的第二艘國產航母003型同樣引起關注。俄羅斯媒體周一（2日）引述軍事專家所言，指中國同時應用許多新開發技術，如在航母上採用電磁彈射器與艦上集成發電站，不論在設計、建造、操作等都是很大的挑戰，亦是加強中國海軍力量壯大的步伐。

俄羅斯軍事專家卡申指出，中國正欲成為世界上第二個為自己設計航母配備和生產電磁彈射器的國家，他認為在建的003型預計在兩年內完成，該艘全新的、由中國自行設計的航母，在技術上是非常複雜的難題；電磁彈射即使在美國亦只有最新的航母才有配備，其創新的系統會給船員的操作以及持續運營造成很大困難。

卡申續指，據悉新建彈射型航母使用了一項創新的設計「集成式電動技術」，其主要動力裝置實質上是一個未與螺旋槳連接的發電站，產生的能量可在各種設施之間靈活分配，包括推動船舶運動的電動機、武器、彈射器等。他又指出該技術潛力巨大，顯然大陸專家對其研究成果充滿信心，並在兩艘航母上引入最新技術。

他最後指出，中國加快航母建設速度，如此一來在2020年代中期就會擁有2艘航母，不但能在第一與第二島鏈擴大海軍實力；配備電磁彈射器除可有更多的艦載戰機外，還包括多種專用戰術戰機，如遠程雷達探測飛機、電子戰飛機、教練機等；加上快速大型補給艦配合，相信將使中國海軍在印度洋或地中海東部等偏遠地區提高武力投射能力。