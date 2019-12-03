修例風波︰官媒批美政客藉港反華是癡心妄想

香港的反修例風波未息，美國總統特朗普日前更簽署《香港人權與民主法案》引起各界關注。內地官媒周二（3日）發表評論文章，批評美國某些政客干涉他國內政、踐踏國際法和國際關係的基本準則，藉簽署法案拿香港當反華工具，破壞香港的繁榮穩定和「一國兩制」成功實踐；斥美方的險惡圖謀必將遭國際社會一致唾棄。

文章指出，該些政客不斷假「人權」、「民主」之名顛倒黑白，由鼓動暴力犯罪至通過法案並簽署成法，美方干涉中國內政的惡劣行徑，反映其霸權主義，無視香港市民的安全福祉；又企圖在港導演一場「顏色革命」，明目張膽地給香港暴力犯罪分子「鋪後路」、提供「避風港」，給港府止暴制亂製造「絆腳石」。

文章批評，美國長期以來，用「趁火打劫」的手段粗暴干涉他國內政，濫用國內法實施長臂管轄，試圖維持其霸權地位；但強調這種卑鄙伎倆企圖在香港得逞是癡心妄想，中央維護國家主權、安全、發展利益、貫徹「一國兩制」方針、反對任何外部勢力干涉的決心堅定不移，美方倒行逆施必將遭迎頭痛擊。

文章最後奉勸美國，任何企圖借搞亂香港阻遏中國發展的陰謀，注定是不會得逞、螳臂當車；並籲美趁早收回黑手，停止在香港問題上火中取栗，不做破壞中美關係大局的事，多做有利於兩國長遠發展和根本利益的事。