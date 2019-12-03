栗戰書：維護國家主權是保持澳門繁榮穩定的前提及基礎

澳門基本法實施20周年座談會周二（3日）在北京人民大會堂舉行，多位國家領導人及相關官員出席，其中政治局常委兼人大委員長栗戰書強調，維護國家主權是保持澳門長期繁榮穩定的前提和基礎。

出席的國家領導人及官員還包括主管港澳事務的國務院副總理韓正、中央政治局委員楊潔篪、國務委員兼外長王毅、人大副委員長兼秘書長王晨、中央政法委書記郭聲琨、公安部部長趙克志、港澳辦主任張曉明、澳門中聯辦主任傅自應等。

栗戰書發言時稱，維護國家主權、安全和發展利益，保持澳門長期繁榮穩定，是「一國兩制」和澳門《基本法》的根本宗旨，強調這兩者既能同時兼顧、並行不悖，又能相互促進及相得益彰，在任何時候都不應偏廢。他又寄語澳門政府要聆聽當地青少年聲音，培養青少年尊崇國家憲制、尊重基本法權威，以及維護社會法治的意識。

此外，栗戰書就全面準確有效實施澳門《基本法》提出4點希望，分別是嚴格依照憲法和澳門《基本法》實施治理；依法行使中央全面管治權和澳門高度自治權；繼續建立健全維護國家安全的制度機制；持續加強憲法與澳門《基本法》的宣傳推廣。

座談會尾聲時，栗戰書沒有按照講稿內容發言，表示自己講的都是澳門，包括中央全面管治權和澳門高度自治權的關係等，而香港特區也要很好地領會中央精神，領會憲法、中央全面管治權和高度自治權的關係；又稱在有些工作方面，中央對香港及澳門的要求一樣。

張曉明表示，澳門特區行政、立法及司法機關都自覺尊重中央對特區的全面管治權，並提及澳門2009年完成《基本法》23條立法，主動在立法會選舉法中增加「防獨」條款，正確處理涉及中央與特區關係的重要問題。他又提出澳門「一國兩制」的六大特色，分別是把握「一國兩制」的核心要義、法治原則、政制設計、制度優勢、主體要求及包容特質。

王晨則指出，「一國兩制」是澳門長期繁榮穩定的法律保障，而事實證明這制度是完全行得通、辦得到及得人心，深入總結和積極宣傳「一國兩制」方針和基本法，在澳門貫徹實施20年來取得的巨大成就和成功經驗，具有重要意義。