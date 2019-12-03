修例風波︰官媒警告亂港勢力　駐港解放軍非擺設

美國《香港人權與民主法案》簽署成法後，中國周一（2日）公布反制措施，制裁美國非政府組織及暫停審批美軍艦機訪港。官媒翌日發表評論指，上述措施只是中方首波反擊，任何一方都不能忘記解放軍駐紮在港，「它不是擺設，在基本法受嚴重衝擊的情況下，這支軍隊必將依法對惡勢力予以迎頭痛擊，為香港的局勢托底」。

文章寫道，反制措施宣示中國不允許美國和西方勢力，在香港肆意興風作浪的堅定決心，中國迄今比較克制，但這不意味北京面對美方更惡劣的挑釁時不會出重手反擊。由於香港行資本主義制度，美國得以在香港產生一些影響，但華府以為它的影響可以變成對香港的實際管轄權、把香港變成它的勢力範圍時，「它一定會碰釘子」。

至於被制裁的美國國家民主基金會等，官媒指它們與美國官方有緊密聯繫，資金全部或者大部分來自政府的撥款，是美國在意識形態等領域展開對外價值滲透、推動美國國家利益的先鋒組織。在很多國家和地區出現社會動盪時，這些組織扮演不光彩的角色。

文章最後強調，反制措施向極端亂港分子發出清晰信號，警告他們不要指望外部勢力能夠主導香港局勢的走向，重申香港是中國的領土，沒有任何力量能改變這一現實；他們把香港帶進美國和西方勢力的懷抱是妄想，國家有充裕能力阻止危害國家主權的亂港活動。