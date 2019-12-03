趙克志：深化打擊黃毒賭等罪案　確保掃黑除惡取得決定性勝利

國務委員、公安部部長趙克志周二（2日）在北京主持公安部黨委理論學習中心組專題學習研討會，對全國公安機關的學習宣傳作出具體部署。他要求公安機關從嚴治警，不斷提升維護國家政治安全和社會穩定的能力，以掃黑除惡專項鬥爭為龍頭，深化打擊涉槍涉爆、電訊詐騙、非法集資，以及黃賭毒等問題，確保專項鬥爭取得決定性勝利。

趙克志表示，公安機關要紮實做好目前防風險、保安全、護穩定的各項措施落實，堅決捍衞國家政治安全，要凡「恐」必打、露頭就打、主動進攻、堅持標本兼治、綜合治理，鞏固我國反恐怖鬥爭的良好態勢；要着力打好防範化解金融風險攻堅戰，深入展開矛盾排查調處、風險防範化解工作，嚴防發生重大群體性和個人極端暴力案事件。

在掃黑除惡專項鬥爭方面，公安機關須圍繞群眾強烈的各類突出犯罪問題，深化推進打擊整治行動，使人民群眾安全感更加充實、更有保障、更可持續。

趙克志強調，要把握「公安姓黨」的政治屬性，從政治上建設和掌握公安機關，不斷完善黨對公安工作的領導制度，確保公安工作在正確的政治方向，絕對忠誠、純潔和可靠。另外要堅持政治建警、改革強警、科技興警，加快鍛造過硬的「公安鐵軍」。