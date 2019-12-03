修例風波︰華制裁美非政府組織　美國務院斥指控失實

中國就美國《香港人權與民主法案》簽署成法推出反制措施，美國國務卿蓬佩奧周一（2日）回應時呼籲，中方恪守《中英聯合聲明》的承諾；對於美國非政府組織被指支持反中亂港分子，美國國務院駁斥中方指控失實、試圖轉移外界視線。

蓬佩奧在路易斯威爾大學出席活動時，在討論環節率先被主持人兼參議院共和黨領袖麥康奈爾問及香港局勢。麥康奈爾形容總統特朗普簽署香港人權法案將是中方最壞的夢魘，蓬佩奧則強調港人想北京恪守《中英聯合聲明》有關一國兩制的承諾，美方亦努力確保中方不對港人開出「空頭支票」。

在中國反制美國的措施中，5個美國非政府組織被點名制裁，指它們支持反中亂港分子、教唆從事極端暴力犯罪行為，更煽動港獨分裂活動。美國國務院發言人表示，中方的指控失實，旨在轉移外界對港人合理擔憂的視線；對於中方暫停審批美軍艦機赴港的申請，發言人希望可延續美艦訪港長期良好成功的紀錄。

與此同時，美國國務院助理國務卿史迪威周一出席一個華府智庫活動時，稱美方寧可沒有暴力發生，也希望中方履行承諾並依據《基本法》維持香港自治；同場的美國在台協會前主席卜睿哲不認為，美國會回應中國的反制措施，又指根據中方有能力採取的反制判斷，他相信北京現時所選擇的措施規模相當低。