最高檢嚴打涉黑惡犯罪　首11月批捕5.3萬人

最高人民檢察院周二（3日）公布處理涉黑惡案件的成果，自今年1月以來，全國檢察機關對逾1.84萬宗案件、逾5.3萬名疑犯批准逮捕，另對逾11.7萬宗案件、7.7萬人提起公訴，並推動查辦雲南孫小果案、湖南新晃縣操場埋屍案等。最高檢新聞辦發言人王松苗指，檢方將組成專家組跟進指導重大案件，對涉黑涉惡案件嚴格把關，「是黑惡犯罪，一個不放過」。

王松苗表示，檢察機關嚴格執行少捕慎捕刑事政策，訴前羈押率逐年降低，今年1月至11月，檢方受理移送審查起訴199.5萬人中，有90.6萬人未被採取逮捕、拘留強制措施，非羈押率達到45.4%，與2017年同期相比高出3%。

他指最高檢已根據去年「崑山龍哥案」下發一批指導性案例，檢察機關通過福建趙宇案、河北淶源反殺案、邢台董民剛案、浙江盛春平案、雲南張世才案等一系列案件的辦理，進一步鼓勵見義勇為行為。檢方還依法查辦司法工作人員相關職務犯罪的案件，切實保護公民人身權利和訴訟權利，對非法拘禁、非法搜查、刑訊逼供、暴力取證等案件的查辦工作。