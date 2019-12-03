廁所沉屍案死緩改判無罪　男子入獄11年後釋放

曾在新疆轟動一時的「廁所沉屍案」，原審以殺人罪判處死緩、入獄超過11年的男子李建功，因曾遭刑訊逼供，加上原審的證據不充分，經重審後周二（3日）獲改判無罪，當庭釋放。李建功全家到場旁聽，得知判決結果後情緒激動，稱不枉他們多年來的堅持申訴。

2007年12月3日，庫爾勒警方在水泥廠廁所內發現75歲退休女工曹菊英的屍體，她的口鼻被封上透明膠紙，頭部曾被鈍器擊打。警方認定案件是熟人所為，數日後拘捕曹的鄰居李建功。

法院2008年7月審理該案時，認定李與曹爭吵，隨手撿起木棍將曹打至重傷昏迷。他為免遭曹家報復，捂住曹的口鼻令她窒息死亡，將屍體拋入廁所的糞池中。當時辯護律師曾提到，李的犯罪動機、兇器去向及行兇細節等方面證據不足。惟法官以李對犯罪事實供認不諱，且在現場發現透明膠紙等物證，認為已足以斷定李是故意殺人。

李建功進入監獄服刑後，曾向新疆高院提出上訴，稱自己沒有殺人，並在審訊期間遭逼供，但被新疆高院駁回。直到2016年新疆自治區檢察院才決定啟動覆查，去年底將案件發還重審。

新疆生產建設兵團第二師中級人民法院上月24日開庭再審，合議庭當庭認定李建功在接受警方訊問時做出的有罪供述、他女兒李娟的證詞均屬於非法證據，予以排除。另李的行兇過程、棄屍時間不清楚，透明膠紙上也不到他的指紋和DNA。法院周二作出判決，以原審「事實不清、證據不足」為由，改判李建功無罪。