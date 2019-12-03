郭台銘訪問美國　擬晤特朗普視察投資

鴻海集團前董事長郭台銘周二（3日）下午將前往美國訪問，並在出發前、下午4時半許於松山機場召開記者會，針對行程目的做出說明。郭表示，今次赴美是臨時收到白宮的邀請參加聖誕派對，又強調他一定會與美國總統特朗普會面。有台媒報道指，雙方或將商談鴻海集團在威斯康辛州投資案有關事宜。

郭台銘指出，聖誕派對是白宮常態性的活動，他此行一定會見到特朗普，只是不肯定有沒有時間講話，或是講甚麼話題，但他透露已與白宮負責投資的相關人士安排了兩次會議，以了解中美貿易戰情況及其何時會告一段落。

郭進一步指，自己還會到洛杉磯、西雅圖等地了解美國高科技產業、創投公司、電子業、5G、AI的發展，談及台灣即將迎來的總統大選時，他則表示希望民主的可貴是多元包容，倘一黨獨大，如像現在執政民進黨的傲慢，對台灣走了多年的民主政治不是好現象，「我們很怕民進黨長期執政」。

台媒報道，鴻海集團正在威斯康辛州打造高科技產業園區，公司日前亦說明了相關計劃的「3B」發展方向，包括廠房建設（Building）、人才培育（Body／Talents）、商機開拓（Business）；廠房基礎建設方面，主體建築趕在冬季前已完成封頂，整個廠房佔地逾百萬平方英尺，相當於13個美式足球場。