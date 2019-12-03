可殲敵3千公里外　中國最新大型無人機曝光

中國近年積極發展無人機技術。近日網傳最新照片顯示，四川騰登科技公司日前研發了一款可攜帶多種型號彈藥的大型無人機。內媒周二（3日）引述軍事網站指，該機為中高空長航時TB001作戰偵察無人機（下稱TB001）又被稱作TW328，代號為「雙尾蠍」，今次是首次公開實機。

公開資料顯示，騰登科技公司為中國成都611研究所的分支，而TB001正是其主要產品，該公司還與速遞公司順豐合作研究大型運輸無人機。據報早在今年3月TB001已完成首飛，與二戰時期的P38閃電戰鬥機相似，其特點是採用雙尾撐機身設計，並有整體強度大、重量輕、保證尾翼控制能力前提下降低高度和設計難度的好處。

報道指，TB001最大起飛重量為2.8噸，總翼展20米、長10米、高3.3米，在高度8千米時最大航程達6千公里，攜帶1噸有效載荷可續航35小時。最新照片亦顯示，該無人機可攜帶大量導彈和精確制導炸彈，包括3種不同型號在內共8枚彈藥。分析認為，倘該機配備新研製的小型空地導彈或犧牲航程，最大載彈量可達24枚。另該機也可配備衞星通信數據鏈，令雙向通信距離半徑擴展至3千公里。