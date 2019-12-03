官方稱美媒涉再教育營報道　屬惡意歪曲抹黑

美國眾議院就《新疆人權政策法案》投票表決前夕，新疆維吾爾自治區政府新聞發言人接受官媒訪問，批評多間美國媒體、組織發布涉及新疆的報道，純屬惡意歪曲抹黑新疆教培中心（即再教育營）和反恐、去極端化的工作，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

美國「國際調查記者同盟」近期引述多名受害者報道指，再教育營會殘酷虐待拘留者，部分人更會被掛在牆上接受酷刑，並如廁限時2分鐘等，至少9名女性因如此環境和醫療條件而死。對此，發言人表示，新疆教培中心屬於學校性質，根本不是報道所提及的「集中營」，且中心均配備了專職醫生24小時地免費向學員提供醫療服務，故所謂多名女性死亡的消息純屬捏造。

而就《紐約時報》報道將再教育營稱為「拘禁營」，並指學生暑假返鄉後見不到家人，發言人回應指是顛倒黑白、信口雌黃，指中心實行寄宿制管理，學員可回家並有通訊自由，而學員親屬也對其接受教育培訓情況完全知曉，亦可互通電話、視像聊天，並到中心探望。

發言人強調，中心是根據反恐、去極端化的實際需要而設置以學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能，以及去極端化為主要內容的培訓課程，至於一些由美國情報機構操縱的所謂專家，卻發表無中生有、純屬捏造的言論，對新疆極盡歪曲抹黑之能事，意在配合反華勢力，赤裸裸地假借學術研究之名，行歪曲抹黑之實，屬美國一些人的慣用伎倆。

此外，美國眾議院預計當地時間周二（2日）表決《新疆人權政策法案》。參議院9月已率先通過該法案，法案要求美國多個政府部門，就中國打壓新疆維吾爾族問題向國會提交報告，其中國務院須每年匯報中國鎮壓新疆維吾爾族人權情況，包括再教育營關押人數、是否存在強迫勞動、政府監控規模等。國務卿亦應評估能否按現行機制，例如引用《馬格尼茨基法案》，制裁包括新疆書記在內涉及侵犯人權的中國官員。