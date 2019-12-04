美魔女殺人犯落網　死者家屬：希望她受懲罰

「我婆婆（家姑）去世前最大的遺憾，就是沒有抓到勞榮枝」。在美魔女殺人犯勞榮枝與前男友法子英自1996年起劫殺7人，勞於日前落網。被害者木匠陸中明的妻子朱大紅，周一（2日）向內媒記者訴說其已故家姑的心願。朱婦更希望勞能受應有的懲罰；其代理律師亦指待案件進入司法程序後，家屬準備提起刑事附帶民事賠償訴訟。

據內媒報道，在1999年6月，頗有姿色的勞榮枝在安徽合肥市一歌舞廳任坐枱小姐。同年7月22日，受害人殷建華被勞女誘騙至出租屋後，法子英為證明給對方看有膽量殺人，以修窗戶為由將無辜的陸中明騙至屋內並殘忍殺害。

案發一個月後，朱大紅才得知丈夫遇害的消息；她表示當時「心都碎了」，又憶述丈夫是家中的老三，從十多歲就開始幹木匠活，當年為賺孩子學費才到合肥打工，沒想到卻成了法子英證明膽量的犧牲品。

「他是家中唯一的頂樑柱，那時候他31歲，我29歲，有3個孩子最大的只得7歲。」事後為養活一家，朱女在合肥做清潔工，不時四處詢問勞榮枝的消息。她又指，每逢過年家姑就會滿眼含淚的回想起兒子，直至臨終前還在問勞女的消息，「她是帶著遺憾走的」。

等了20年，朱大紅得知勞榮枝落網的消息後，反覆確認後才帶着孩子們到丈夫墳前告知，同時自己亦終於鬆了一口氣；「我想婆婆（家姑）在天有靈，也可以瞑目了。」