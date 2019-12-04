警憶美魔女案槍戰駁火　至少10名佩槍警員參與

「當時距離法子英不到5米，勸說無果後警方向屋內投擲催淚彈；他從屋子裏跑出來開了第一槍，我們開始回擊。」安徽合肥市公安局杏林派出所副所長陳峰，周二（3日）憶述20年前拘捕美魔女殺人犯勞榮枝的前男友法子英的情況，當時位於前線的他依然記憶猶新。

陳峰表示，在1999年7月23日接獲市民報警，指包河區一工業設備安裝公司的宿舍有人被劫匪持槍綁架，警員迅速至到現場，發現事態嚴重。陳指出，當時至少有10名佩槍警員參與行動。資料影片顯示，法男當時躲在床後，手持一密碼箱擋在胸前；警方對其勸說不果，在發射一催淚彈後爆發槍戰。

他續指，法子英曾把頭伸到窗外，看到周圍也有警員部署，才持槍向外逃竄；「他知道向下面跳也沒有甚麼好的結果」，雙方隨即爆發槍戰。法男因被子彈擊中右腿而敗陣，倒地後神志依舊清醒，警員踢走手槍，搜身後將其抬下樓送往醫院檢查。經審訊後，才得悉同夥勞榮枝，惟因法男的虛假供述，導致她在「掩護」下成功逃亡20年。

1999年，35歲的法子英與勞榮枝逃至合肥，以色誘方式勾引男性赴出租屋後綁架索財殺人；當時更誘騙一木匠，在人質面前將其殘忍殺害並肢解後藏屍雪櫃。至同年12月28日，法男被公開處決。在勞榮枝落網後，死者家屬表明希望勞女能受應有懲罰，準備提起刑事附帶民事賠償訴訟。