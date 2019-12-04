污水罐坍塌事故增至7死　涉事公司曾多次被罰

浙江海寧市許村鎮龍洲印染有限公司，周二（3日）下午疑因污水罐爆炸致貨架倒塌，至翌日凌晨已造成7死15傷。有附近居民表示，事發時曾聽到「像爆胎一樣」的聲響，且伴震感。據內媒報道，涉事公司曾因未如實記錄劇毒化學品、易制爆危險化學品數量和流向等多次受到行政處罰。

周三（4日）凌晨2時30分，海寧市新聞辦公室就事故舉行新聞發布會，指目前已搜救出22人，其中7人經全力搶救無效身亡，傷者中有4人傷勢較重。另成立6個應急小組開展應急搶救，已出動搜救力量共500多人，搜救至周四（5日）將繼續進行。相關負責人又在發布會現場鞠躬哀悼，另指污水是經過生化處理，但對環境的影響待環保部門跟進才得知。初步調查，事故是公司污水厭氧罐倒塌，壓倒兩間企業相關車間所導致。

此外，有報道根據國家企業信用訊息公示系統顯示，海寧市龍洲印染有限責任公司成立於1997年6月，註冊資金1468萬元人民幣（約1659萬港元），法定代表人為俞炳良。公司主要經營包括紡織品織造、印花、染整加工；紙管、尼龍袋製造。

該公司曾在2015年6月，因「貨物經營者不按規定維護和檢測運輸車輛」被市道路運輸管理所處罰；2016年9月，因稅務問題被市地方稅務局處罰；2017年10月因超標排放廢棄被市環境保護局處罰。至去分別又在7月及8月因超標排放廢水、未如實記錄劇毒化學品、易製爆危險化學品數量和流向，分別被市環境保護局及市公安局處罰。