老農民三姦五旬婦不成　人夫撞見執棍狂毆被捕

河南平頂山市一名七旬楊姓農民早前闖入鄰居家中，兩度強姦一名五旬婦人不成。楊翁事後再度出擊，騎在對方身上撕扯衣服圖姦這名中年婦。惟過程被事主丈夫劉男撞見，遂持棍狂毆對方，結果被拘。女事主更大爆事後被楊翁一家逼簽確認書，放棄追究楊的權利。

事發於今年9月，事主王婦當時與丈夫吵架，躲在家中拒絕工作，結果被楊翁有機可乘。但在王婦掙扎大喊下，楊翁事敗逃去。楊翁及後趁王在家忙於抱孫睡覺，再下狼手，又不斷說着「就一次、就一次」，結果嚇喊王女與其孫，楊翁唯有離去。

楊翁事後打算與王女討論過去發生的事，不料話沒說幾句便騎在對方身上伸出狼手，撕下衣服，惟被王女的劉姓丈夫撞見。劉男不忍受辱，隨手執棍狂毆楊翁，直至對方求饒才放過他。劉本想報警，但在楊翁不斷請求下，並寫保證書承認所犯罪行，才決定放過他。

事後劉男因涉嫌故意傷害罪被拘，楊翁家人更上門逼令王婦簽說明書，承認楊男早前只是在開玩笑，更沒有「毆打、侮辱、暴力猥褻等行為」，要求她放棄追究。由於事件在內地被炒熱，警方回應指，楊、劉二人分別因涉嫌強制猥褻罪及涉嫌傷害罪被捕，案件有待審理。