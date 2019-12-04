叢培武：孟晚舟案是美國炮製的政治事件　籲加拿大盡快釋放

中國科技巨企華為太子女孟晚舟被捕已有一年，她日前在公開信中表示過去一年經歷了恐懼和痛苦，煎熬和掙扎。中國駐加拿大大使叢培武在周一（2日）接受當地電視台訪問時，指出該案是美國一手炮製的嚴重政治事件，要求加方盡快釋放她並平安回到中國。

叢培武表示，就孟晚舟案中方始終強調這並非一單純的司法案件；加方以應美方要求為由，濫用之間的雙邊引渡條約，任意拘押孟晚舟，嚴重侵犯中國公民合法、正當權益；又同時令中加關係當前遭遇困，呼籲加方深刻反省錯誤，採取切實行動加以解決。

另在中國被捕的兩名加拿大公民康明凱和斯派佛，目前尚未進入中國司法審判程序；叢培武解釋2人因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，被中方主管部門依法逮捕，中國司法機關依法獨立辦案。而加拿大新任駐華大使日前還分別對2人進行領事探視，強調他們各項合法權利都得到依法保障。

此外，日前有外媒披露中國的內部文件，指中國在新疆組建「再教育營」，叢培武強調新疆事務純屬中國內政，西方一些媒體把新疆職業技能教育培訓中心，抹黑為「中國政府對穆斯林和維族人的鎮壓」是完全錯誤。他強調中方從未侵犯公民人權，而是反對恐怖主義；另又歡迎客觀、公正思考的外國人士赴新疆參觀訪問。