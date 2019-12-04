女作家發文批無預警斷網　中國電信回應致歉

中國知名女作家「六六」周一（2日）在微博投訴內地移動通訊運營商中國電信，指在購買家居網絡的服務時，被迫免費送10多GB流量的電話卡，惟每月用不完指定流量就會扣款，更會無預警地切斷家居網絡。對此，中國電信周二（3日）晚回應，已與當事人取得聯繫，並解決有關問題。

據六六發文指出，花費1500多元（人民幣，下周，約1695港元）簽了一年家庭網絡協議的合約，「你非要硬塞我一手機號，必須拿，不拿不行」。惟事後更要求用家一個月到指定流量，否則就會切斷網絡訊號，「用到沒用到，我又不知道，你到點就掐我家裏網」。

事後，六六在查詢後發現未用夠手機流量，更會被扣費，但即使事主交完錢，家中的網絡訊號仍然未恢復。「我交完了100多（約113港元），你都不給我開」；「你欠費不提前通知嗎？交完錢為何扣着我網不開？」她更強調，類似事件已是第三次發生。

事件持續發酵，中國電信周二晚出面回應事件，指對六六微博所反映的問題，已與機主取得聯繫，進行溝通並解決。「由此帶來的不便，我們表示歉意」。另感謝當事人事後繼續使用其業務，並歡迎繼續提出意見與建議。