虛假宣傳獨創療法 中醫診所被罰70萬人仔

安徽合肥市一名患有尿毒症的律師早前在「包河正康中醫診所」，接受宣稱獨創的「活腎療法」後暈倒街頭緊急送醫。經查後，區政府周二（3日）表示，診所經營者鄭天明在網站虛假宣傳，又拒提供相關證明，市場監督管理局根據規定對診所重罰70萬元人民幣（約79.1萬港元），並責令停止違法行為。

此前，有內媒記者暗訪診所，揭露診所宣稱其獨創的「活腎因子，穴位導入」的療法可短期治愈尿毒症等疾病，有百多名患者被騙。治療費用從2000元至26.2萬元（約2260港元至29.7港元）不等，合計金額高達720.7萬元（約814.4萬港元）。又有多名專家表示，該療法缺乏科學依據。

據市監局公示的行政處罰決定書顯示，診所在經省通訊管理局備案開設網站，宣傳診所的科室設置、開放病床等情況，包括設腎內科、糖尿病專科、針灸推拿等11個科室，以及46張開放病床等訊息。經查後，該診所實際診療科目為中醫科內科專業，開放病床數為0，與宣傳情況不符，已構成利用互聯網進行虛假商業宣傳的違法行為。